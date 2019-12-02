В психоневродиспансер Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва

В администрацию психоневродиспансера №3 на улице Циолковского в Москве поступило анонимное сообщение об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К психоневродиспансеру прибыли представители экстренных служб. На данный момент идет проверка информации об угрозе взрыва.

До этого сообщения об минировании поступали в адрес 11 судов, а также аэропортов Шереметьево и Домодедово. В ходе проверок экстренные службы нигде взрывных устройств не обнаружили.

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