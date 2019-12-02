Во Франции упал спасательный самолет, погибли трое человек

Неподалеку от французской коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон) упал вертолет Eurocopter EC145, участвовавший в спасательной операции по спасению пострадавших при наводнении на юге Франции, погибли трое пассажиров судна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Как отмечается, погибли пилот, бортинженер и сотрудник спасательной службы. Инцидент произошел в 01:30 ночи (03:30 мск) в ночь на 2 декабря.

Воздушное судно направлялось в сторону коммуны Люс-ле- Кане на поисково-спасательную операцию.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются причины крушения.

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