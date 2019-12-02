Зацеперы стали причиной остановки движения метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге на участке 5-й линии метро было остановлено движение из-за зацеперов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в 22.46 по мск. Ход поездов был остановлен от станции «Комендантский проспект» до станции «Волковская».

Уточняется, что в целях безопасности сотрудниками метрополитена были обесточены пути.

В 23.20 по мск ход поездов был остановлен. Двое нарушителей были задержаны.

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