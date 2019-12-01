Неизвестный открыл стрельбу в исторической части Нового Орлеана

Неизвестный ранил не мене десяти человек в американском Новом Орлеане. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, инцидент случился во Французском квартале, который находится в исторической части города.

По имеющейся информации, у двух пострадавших наблюдается критическое состояние.

Отмечается, что стражи порядка уже задержали подозреваемого. В данный момент его причастность к стрельбе выясняется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестный открыл стрельбу у школы на северо-западе США

— При стрельбе на вечеринке в США убиты 4 человека

— Трое погибли в результате стрельбы около супермаркета в США