Неизвестный открыл стрельбу в исторической части Нового Орлеана

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Carlo Allegri/Reuters

Неизвестный ранил не мене десяти человек в американском Новом Орлеане. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, инцидент случился во Французском квартале, который находится в исторической части города.

По имеющейся информации, у двух пострадавших наблюдается критическое состояние.

Отмечается, что стражи порядка уже задержали подозреваемого. В данный момент его причастность к стрельбе выясняется.

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