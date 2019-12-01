Неизвестный открыл стрельбу в исторической части Нового Орлеана
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Неизвестный ранил не мене десяти человек в американском Новом Орлеане. Об этом сообщает телеканал NBC.
Как уточняется, инцидент случился во Французском квартале, который находится в исторической части города.
По имеющейся информации, у двух пострадавших наблюдается критическое состояние.
Отмечается, что стражи порядка уже задержали подозреваемого. В данный момент его причастность к стрельбе выясняется.
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