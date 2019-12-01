Известного мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки

На Мальте суд предъявил одному из самых известных бизнесменов страны Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году. Об этом сообщает Malta Independent.

Фенек был обвинен в поощрении организации или финансировании преступного сообщества с целью совершения уголовных преступлений, включая его активное участие в преступном сообществе, а также в соучастии в добровольном убийстве журналистки и в общении с лицами на Мальте или за границей с целью совершения преступления.

Согласно решению суда, счета предпринимателя должны быть заморожены. Фенека отправили под стражу, а позже перевели в тюрьму Коррадино в городе Паола.

Бизнесмен свою вину отрицает.

Журналистка Дафна Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа в середине октября 2017 года.