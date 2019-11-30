Глава киевского банка оценил ущерб от взрыва

Андрей Пышный, глава правления «Ощадбанка», в киевском отделении которого ранее 30 ноября прогремел взрыв, прокомментировал произошедшее на своей странице в Facebook.

Он заявил, что неизвестные украли около 250 тысяч гривен (больше $10 тысяч), при этом нанесли ущерб «на миллионы».

По словам Пышного, подсчет потерь банка продолжается. С раннего утра на месте работают руководители службы безопасности.

«Главное, что без человеческих жертв», — подчеркнул глава правления.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 ноября неизвестные устроили взрыв в одном из отделений «Ощадбанка» в Киеве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с крупным ущербом.

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