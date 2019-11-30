СК приступил к проверке крушения вертолета под Новороссийском

Следственный комитет России начал проверку по факту крушения вертолета в районе поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК России.

Вертолет Robinson упал около 09.30 мск в районе поселка Абрау-Дюрсо.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. Организован выезд следователей на место происшествия, проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

О крушении воздушного судна сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко, позже власти города подтвердили гибель пилота.

Представитель компании «Абрау-Дюрсо» заявил, что вертолет принадлежал предприятию, на борту был только пилот.

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