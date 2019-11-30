Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах было задержано и отменено более 20 рейсов, гласят данные «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 01.34 (мск), во Внуково задержано восемь рейсов и два отменено.
Кроме того, в Домодедово задержано четыре рейса и шесть отменено.
При этом данные о задержанных и отмененных рейсах в Жуковском и Шереметьево отсутствуют.
Причины задержек и отмены рейсов в настоящее время неизвестны.
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