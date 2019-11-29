Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна «Джирех» под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора ITF в Новороссийске Ольгу Ананьину.

Уточняется, что на борту судна, которое перегонялось из Норвегии в Сенегал, были девять человек из Крыма.

Инспектор ITF отметила, что им два месяца не платят зарплату, долг порядка $35 тыс.

Сообщается, что ранее судно пыталось встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако портовые власти на обоих островах не дали на это разрешение.

Посольство России в Лондоне сообщило в своем Twitter, что к ним поступила информация о задержании судна. В настоящее время там выясняют все обстоятельства инцидента.

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