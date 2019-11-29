Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

Отца найденного мертвым в Екатеринбурге девятилетнего мальчика из Белоруссии обнаружили в Республике Башкортостан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Теперь оба родителя ребенка задержаны.

28 ноября сообщили о задержании матери мальчика.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело убитого изувеченного девятилетнего мальчика.

По данным источника в правоохранительных органах региона, ребенок мог стать жертвой секты. Позже, другой источник в правоохранительных органах рассказал, что ребенок умер от нехватки кислорода, так как его рот был закрыт кляпом.

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