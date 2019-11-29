Белгородского учителя информатики уволят за драку с учеником

В Белгороде педагог городской школы №15 будет уволен за драку с учеником, произошедшей 29 ноября на уроке информатики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования Белгородской области.

Ранее в сети появилось видео, где между одним из учеников и преподавателем произошла потасовка.

«Педагог недопустимо нарушил правила педагогической этики», — отметили в департаменте образования, и добавили, что педагог будет уволен.

По словам одного из школьников, ставшего свидетелем инцидента, конфликту предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. После чего, в ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку, проигнорировав просьбу преподавателя.

Уточняется, что сейчас проводится служебная проверка.

Кроме того, назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке.

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