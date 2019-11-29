Черемушкинский суд Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва

В Москве 26е человек были эвакуированы из Черемушкинского районного суда после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, в суд поступило анонимное сообщение о минировании здания. Эвакуированы посетители и сотрудники учреждения.

В настоящий время здание Черемушкинского суда оцеплено.

По словам источника, также проверяется также информация о минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского, а также ТЦ «Новинский пассаж» в центре Москвы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Здания судов Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»