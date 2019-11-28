Тягач врезался в самолет в аэропорту Воронежа

В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что инцидент произошел при сложных погодных условиях. В результате столкновения никто не пострадал.

По словам источника, самолет должен был вылететь в Москву, в аэропорт «Домодедово». В настоящее время воздушное судно остается в Воронеже до исправления неисправностей.

Источник также сообщил, что над выяснением причин произошедшего работает специальная комиссия.

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