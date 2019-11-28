Здания судов Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы, а также городской суд Санкт-Петербурга эвакуируют из-за поступивших сообщений о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в 13.40 находящихся в Тверском суде столицы попросили покинуть здание, спустя 10 минут также заявили об эвакуации Мещанского суда. Суды расположены на улице Каланчевская.

«Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда, все посетители и сотрудники эвакуируются», — рассказала пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

В городской суд Санкт-Петербурга прислали письмо с заявлением о минировании здания из-за долга в 120 млн рублей.

«Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Письмо с шантажом передано в правоохранительные органы.