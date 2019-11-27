Неизвестный открыл стрельбу у школы на северо-западе США

Неизвестный ранил двух человек при стрельбе рядом с начальной школой в Ванкувере в штате Вашингтон. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Как стало известно, стражи порядка выехали по вызову и на месте преступления нашли раненых. После этого они получили описание преступника и начали преследование подозреваемого.

Согласно полученной информации, во время погони стрелок совершил самоубийство.

Отмечается, что пострадавших от его рук уже доставили в больницу.