Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС по области.

«Открытое горение в жилом доме ликвидировано», — прокомментировали в главке ведомства.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее в Королеве случился пожар в жилом доме на площади 1,8 тысячи кв. м, в результате чего были эвакуированы 40 человек.

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