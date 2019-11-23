Пожар на площади 1,8 тыс. кв. м произошел в жилом доме в Королеве

В городе Королев Московской области произошло возгорание в жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м, в результате чего были эвакуированы 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что на место ЧП прибыла оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона.

Информация о пострадавших не поступала.

В ведомстве также отметили, что сейчас в тушении пожара участвует 28 единиц техники и 87 человек личного состава.

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