Задержан стрелявший в воздух из окна автомобиля рядом с УМВД в Санкт-Петербурге

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Сотрудниками полиции был задержан водитель, который подозревается в стрельбе из автомобиля в Санкт-Петербурге рядом с Управлением МВД по Московскому району. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кроме того, у него был изъят автомобиль. Местонахождение оружия в настоящее время устанавливается.

Ранее в сети появилось видео, где из окна машины на ходу высовывается рука с автоматом Калашникова, который выдает очередь в воздух.

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