Задержан стрелявший в воздух из окна автомобиля рядом с УМВД в Санкт-Петербурге
Сотрудниками полиции был задержан водитель, который подозревается в стрельбе из автомобиля в Санкт-Петербурге рядом с Управлением МВД по Московскому району. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Кроме того, у него был изъят автомобиль. Местонахождение оружия в настоящее время устанавливается.
Ранее в сети появилось видео, где из окна машины на ходу высовывается рука с автоматом Калашникова, который выдает очередь в воздух.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Полиция проверяет кадры со стрельбой из автомата рядом с УМВД в Санкт-Петербурге