Ущерб от преступлений в России составил около 500 млрд рублей
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Ущерб от преступлений за девять месяцев 2019 года составил 491,7 млдр рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.
По сообщению ведомства, этот показатель на 17,2% превысил данные за аналогичный период 2018 года. Отмечается, что почти 93% ущерба приходится на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.
Согласно данным МВД, наибольший ущерб приносят экономические преступления, они стоили стране 360 млрд рублей. Из статистики ведомства следует, что 39% таких преступления совершаются в сфере экономической деятельности, более 37% — против собственности, а 15% связаны с коррупцией.
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