Ущерб от преступлений в России составил около 500 млрд рублей

Ущерб от преступлений за девять месяцев 2019 года составил 491,7 млдр рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД России.

По сообщению ведомства, этот показатель на 17,2% превысил данные за аналогичный период 2018 года. Отмечается, что почти 93% ущерба приходится на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа.

Согласно данным МВД, наибольший ущерб приносят экономические преступления, они стоили стране 360 млрд рублей. Из статистики ведомства следует, что 39% таких преступления совершаются в сфере экономической деятельности, более 37% — против собственности, а 15% связаны с коррупцией.

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