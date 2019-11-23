В Москве третьи сутки подряд обновляются рекорды осеннего холода

Главная метеорологическая станция столицы, расположенная на ВДНХ, зафиксировала температуру -11℃ утром в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

В бюро отметили, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

Температурный минимум в Москве обновляется третьи сутки подряд, в ночь на 21 ноября столбик термометра опустился до -8,5℃, а в ночь на 22 ноября – до -10,7℃.

По прогнозам синоптиков, сухая морозна погода в столице сохранится до следующей недели.

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