Киевский бизнесмен сравнил эмиграцию украинцев с коррупцией

Киевский бизнесмен Александр Меламуд высказался в рамках программы на YouTube об украинцах, которые эмигрируют за границу.

По его мнению, массовый выезд жителей Украины за пределы страны хуже коррупции. Он также заявил, что из страны уезжают специалисты, а также наиболее активные граждане, которые могли бы строить Украину.

Меламуд также отметил, что даже присылаемые из-за рубежа финансовые средства лишь помогают поддерживать экономику.

Бизнесмен указал на тот факт, что после того, как эмигрирующие украинцы привыкли жить в другом государстве, они перевозят туда свои семьи.