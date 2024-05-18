Вассерман назвал способ победы над Украиной

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации, а также ее руководства. С таким рецептом победы в специальной военной операции парламентарий выступил в беседе с mk.ru.

«Мы пока не трогаем руководство террористической организации Украина, а рядовых боевиков им не жаль. Мирных жителей оккупированных этой организацией территорий и подавно не жаль. Нам нужно ликвидировать не руководство, а всю эту организацию», – сказал депутат, отметив, что после этого прекратятся атаки ВСУ на российские регионы.

Кроме того, Вассерман подчеркнул, что большое количество жителей Украины являются этническими русскими. В связи с этим он предложил признать Украину «естественной частью России», а ее население — частью русского народа.

В начале мая МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего главу государства Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Также в розыск были объявлены экс-глава МИД Украины Павел Климкин, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее Вассерман объяснил отмену Булгакова на Украине.