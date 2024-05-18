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Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталья Кудрявцева умерла в 91 год

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Кадр из сериала/«Улицы разбитых фонарей-16»

Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталья Кудрявцева скончалась в Москве 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба организации «Петербург-концерт» в публикации «ВКонтакте».

На момент смерти женщине был 91 год. Свою театральную карьеру эта заслуженная артистка России начала в Ленинградском Театре Юных Зрителей, где она проработала с 1954 по 1975 год. Затем она 40 лет посвятила «Петербург-концерту», исполняя моноспектакли и выступая с музыкальными программами.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1957 году в кинокартине «На острове дальнем». После этого она снялась еще в двух фильмах и приостановила съемки. Вернулась на экраны Кудрявцева в 2002 году в фильме «Копейка», после этого она вошла в актерский состав «Тайн следствия». В 2008–2009 годах актриса сыграла в девятом сезоне «Улиц разбитых фонарей», позже она снималась в 14-м и 16-м сезонах сериала.

Ранее звезда «Игры престолов» Иэн Гелдер скончался от рака в 74 года.

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