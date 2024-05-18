Боец ВСУ очнулся со «взглядом на 2000 ярдов» в российском плену

Украинский военный потерял сознание на позициях во время попытки сдержать наступление РФ на Харьковском направлении и очнулся в российском плену с расфокусированным взглядом. Видео с допросом пленного опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

В ролике украинский солдат со «взглядом на 2000 ярдов» тревожно водит глазами и с большим трудом отвечает на вопросы российских военных. Пленный лишь смог рассказать, что вместе с ним на боевых позициях было 17 украинских военных.

«Взглядом на 2000 ярдов» называют отрешенное выражение лица, обычно наблюдаемое у участников боевых действий. Создается впечатление, что они смотрят на какой-то объект вдалеке. Основные признаки: широко распахнутые глаза и отсутствие фокуса во взгляде. Впервые этот термин начали применять во время войны во Вьетнаме, когда у американских солдат стали наблюдать характерные симптомы.

До этого политолог Алексей Живов заявил, что судьба пленных бойцов ВСУ зависит от проверки на причастность к военным преступлениям и обстоятельств поступления на службу.

В начале мая пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан заявлял, что украинские войска перестали обучать мобилизованных атакующим действиям и начали готовить их к обороне.

Ранее МО РФ сообщило, что за неделю 13 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен.