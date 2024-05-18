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Автобренд HiPhi объявил о возобновлении работы

Китайский автопроизводитель HiPhi нашел инвестора, который спас бренд от банкротства

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HiPhi

Китайский автопроизводитель HiPhi, объявил о возобновлении производственной деятельности после временного прекращения работы. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что она восстановит деятельность с помощью инвестиций от нового партнера — американской фирмы iAuto, которая вложит $1 млрд. Cделка была оформлена 10 мая, но об этом стало известно только сейчас.

Китайский производитель премиальных электрокаров HiPhi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

Завод остановил свою работу из-за возникших финансовых проблем. Информация о нестабильном положении компании появилась еще в начале 2024 года.

В распоряжении журналистов оказалась внутренняя памятка, которую HiPhi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорилось, что с 18 февраля 2024 года завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на предприятие для работников был запрещен.

Ранее сообщалось, что новый гиперкар Bugatti сможет разгоняться до 500 километров в час.

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