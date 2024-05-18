«Динамо» укрепилось на первой строчке в чемпионате России

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

«Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее было названо главное открытие сезона в РПЛ.