ЕЦБ призвал европейские банки скорее покинуть Россию

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обратился к банкам с просьбой к июню предоставить подробную стратегию ухода из России. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Регулятор обеспокоен потенциальными санкциями со стороны Соединенных Штатов из-за работы европейских кредитных организаций в РФ. Особо крупные присутствия в стране у австрийской Raiffeisen, итальянских Intesa и UniCredit.

До этого стало известно, что Raiffeisen в начале мая получил письмо от Минфина США с угрозой отрезать банк от американской финансовой системы. Беспокойство Вашингтона вызвала работа RBI в РФ, а также планируемая покупка доли в строительном концерне Strabag (часть сложной схемы австрийского банка по выводу капитала из России). В результате сделку пришлось отменить.

Ранее в Raiffeisen отреагировали на угрозы США из-за своего бизнеса в России.