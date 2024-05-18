ВСУ обстреляли село в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село расположено в Волоконовском районе.

При обстреле никто не пострадал, однако в результате оказалась повреждена линия электропередачи, снабжающая светом две улицы.

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — сообщил Гладков.

До этого в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.