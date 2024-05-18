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Бывший разведчик США высоко оценил положение Путина на мировой арене

Экс-разведчик США Риттер назвал Путина самым уважаемым лидером в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал президента России Владимира Путина самым уважаемым лидером в мире. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Владимир Путин — самый уважаемый лидер в мире на сегодняшний день, с точки зрения глобальной аудитории», — сказал Риттер.

По словам бывшего военного, Россия является крупным игроком на мировой арене. Он также обратил внимание на то, что РФ объединилась с Китаем и Индией, а большая часть глобального Юга поддерживает Москву.

Риттер подчеркнул, что Россия является одним из основных членов БРИКС.

«В этом году саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре. Это будет событие, которое потрясет весь мир», — сказал экс-разведчик.

До этого сенатор из Республиканской партии США Рон Джонсон высказывал мнение, что Путин не потерпит поражения в конфликте на Украине.

Американский миллиардер, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск также заявлял сенаторам-республиканцам США, что российский лидер ни при каких обстоятельствах не может проиграть в конфликте на Украине.

Ранее в США рассказали о сигнале, который Путин послал Западу.

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