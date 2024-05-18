Лавров оценил действия организаторов конференции по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются откровенной чепухой. Его слова приводит ТАСС.

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», — заявил российский министр.

Он выразил мнение, что цель организаторов — в том, чтобы настроить против РФ «как можно больше стран».

Лавров добавил, что наращивание поставок дальнобойных вооружений Украине со стороны Запада Россия воспринимает как сигнал о том, что там не готовы к серьезному разговору с Москвой.

Также министр рассказал, что острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. По его словам, особое рвение наблюдается в антироссийской риторике среди европейских соседей.

Ранее Путин охарактеризовал политику Запада.