Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Спорт

Предпоследний шаг к титулу: «Динамо» принимает «Крылья Советов». LIVE

РПЛ. 29-й тур. «Динамо» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги вырвавшееся на первое место за два матча до финиша московское «Динамо» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
18 мая 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги лидирующее за два матча до финиша московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
В танкер в Красном море попала ракета
Военная операция на Украине, день 815-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 815-й день
«Продолжение кровавой оперы»: чего ждать от ужесточения мобилизации на Украине
На Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации
В РАМТ заявили, что худрук театра Бородин болен и находится в больнице
Энергоснабжение Новороссийска восстановили
Украинский беспилотник атаковал машину в Курской области, погиб человек
Число пострадавших в результате ракетного обстрела Скадовска выросло до 12
Новости и материалы
В центре Белгорода произошла серия взрывов
Сирена ракетной опасности включилась в Белгороде и Белгородском районе
Николай Соболев вспомнил, как узнал о статусе иноагента: «Второе дыхание»
Росстат оценил рост экономики России в первом квартале
«Скоро буду как новенький»: получивший травму голкипер ЦСКА обратился к фанатам
42-летняя Вера Брежнева показала фигуру в «голом» топе и брюках клеш
Индия и Пакистан обратились к своим гражданам в Киргизии
Apple откажется от iPhone Plus ради более мощной и тонкой Slim-версии
В Совфеде раскрыли причину запрета ряда российских СМИ в Европе
ЦСКА сообщил о состоянии голкипера, получившего серьезную травму в игре с «Зенитом»
Госпитализирован худрук РАМТ Алексей Бородин
На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии
Петербурженка посадила годовалую дочь на горячую плиту, девочка попала в больницу
«Ангел» Victoria's Secret снялась в крошечном бикини и с сумкой за 3 миллиона рублей
В России спрогнозировали сокращение внутренних перелетов
Белорусское посольство в Эстонии приостановило работу консульской службы
Подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд
Правительство РФ приступит к подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ
Все новости
В США заявили о недовольстве из-за приглашения РФ на годовщину в Нормандии
Число пострадавших в результате ракетного обстрела Скадовска выросло до 11
В Италии обнаружили могилу наемника, воевавшего за «Правый сектор»
Украина просит США снять запрет на атаки по территории РФ. Вашингтон пока против
WSJ: Киев попросил Пентагон определить цели для ударов оружием США по России
«Майор Гром: Игра» — место встречи изменить можно
«Майор Гром: Игра» выйдет в российский прокат 23 мая
Как получить алименты с бывшего мужа, если он на СВО? Рассказывает юрист
Юрист Голощапов: участие в СВО не освобождает от выплаты алиментов
«Главное заблуждение — что я Мария и что я из Якутии»: Марине Кравец – 40 лет
США провели испытания в Неваде. Они изучают материалы для ядерных боеголовок
США провели испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в Неваде
МС-21, SSJ New, «Освей». Минпромторг пересмотрел планы по выпуску самолетов
В правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New
В Военной академии в Петербурге произошел взрыв. Семь человек ранены
Семь военных пострадали при детонации боеприпаса в Военной академии в Петербурге
15 ударов ногами: в Петербурге солистку группы Una до смерти забил ее парень
Солистку группы Una Анастасию Котову до смерти забил ее парень
«Извините, мы скоро уедем». Как Путин провел два дня в Китае
Путин извинился за пробки перед жителями Харбина и пообещал скоро уехать
В Госдуме хотят ежегодно повышать утильсбор. Многие машины пропадут с рынка
Автоэксперт Мосеев: после повышения утильсбора часть машин исчезнут с рынка РФ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами