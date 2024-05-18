18 мая 2024, 14:00 Спорт Предпоследний шаг к титулу: «Динамо» принимает «Крылья Советов». LIVE РПЛ. 29-й тур. «Динамо» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги вырвавшееся на первое место за два матча до финиша московское «Динамо» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур Матч не начался 18 мая 14:00 Динамо М Москва, Россия 0 : 0 Крылья Советов Самара, Россия Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия