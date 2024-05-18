В матче 29-го тура Российской премьер-лиги вырвавшееся на первое место за два матча до финиша московское «Динамо» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
18 мая 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги лидирующее за два матча до финиша московское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.