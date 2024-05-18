Лавров заявил, что Россия отстоит свои интересы по Украине

Российская Федерация отстоит свои интересы по Украине и в отношениях с западными странами. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает ТАСС.

«Свои интересы на украинском, на западном и европейском направлениях Россия отстоит», — сказал он.

По его мнению, это по большому счету понимают практически все зарубежные коллеги, с которыми РФ общается.

Также Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются откровенной чепухой. Дипломат подчеркнул, что наращивание поставок дальнобойных вооружений Украине со стороны западных стран в России воспринимается как сигнал о том, что там не готовы к серьезному разговору с Москвой.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что острая фаза внешнеполитического противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре. По его словам, особое рвение наблюдается в антироссийской риторике среди европейских соседей.

Ранее Путин охарактеризовал политику Запада.