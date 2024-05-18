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Жителя Белгорода приговорили к 9 годам за попытку воевать за Украину

УФСБ: девять лет дали белгородцу, хотевшему воевать за Украину

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В пресс-службе УФСБ по Белгородской области заявили, что жителя региона, который пытался воевать за украинскую сторону, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в 2023 году был задержан житель Ракитянского района 1995 года рождения. Он планировал пересечь государственную границу и воевать на стороне Украины.

В заявлении утверждается, что при обыске у мужчины обнаружили и изъяли боевую гранату, боеприпасы к огнестрельному оружию и наркотические вещества.

Задержанному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, из них 2 года — в тюрьме, еще 7 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

До этого на Украине суд вынес приговор женщине, которая заключила с мужчиной фиктивный брак. Украинка является инвалидом третьей группы. По версии правоохранителей, она вышла замуж за сына подруги. Таким образом мужчина получил бы право выехать за границу. Супругов задержали при попытке пересечь границу. Супруга мужчины созналась в содеянном и заявила, что с помощью заключения брака хотела помочь супругу покинуть территорию Украины.

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.

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