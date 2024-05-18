Путин поделился с Токаевым впечатлениями от визита в Китай

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы Путин поделился с Токаевым впечатлениями после визита в Китай.

«Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», — говорится в сообщении.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление партнерства двух стран.

Отмечается, что Путин тепло поздравил казахстанского президента с прошедшим днем рождения.

До этого Токаев на саммите ЕАЭС поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ. Также сообщалось, что Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По словам Токаева, ЕАЭС нуждается в «бесшовной» логистике и гармонизации таможенных процедур, а также создании единого евразийского коридора.

Ранее Токаев выступил против русофобии.