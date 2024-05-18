Лавров прокомментировал визит Путина в Китай

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что визит президента РФ в Китай подтверждает, что отношения двух государств превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, визит Путина в Китай, его переговоры с председателем КНР и встреча с другими представителями китайского руководства подтверждают, что отношения отношения всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия продолжают играть ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии.

Накануне помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли очень успешно.

До этого издание Financial Times писало, что заявления президента России и председателя КНР, сделанные в Пекине, стали настоящим унижением для США.

Также Путин на брифинге после переговоров с председателем КНР заявил, что власти Китая непритворно пытаются урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Лавров оценил торговлю нефтью с Индией и Китаем.