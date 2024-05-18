Капитан сборной Латвии заявил, что никогда больше не поедет в КХЛ

Капитан сборной Латвии Каспарас Даугавиньш заявил, что больше не поедет в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) из-за сложившейся политической ситуации. Его слова приводит Pravda.sk.

«Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между нашей страной и Россией не очень хорошие», — заявил он.

Хоккеист защищал цвета рижского и московского «Динамо», «Торпедо», «Спартака» и «Витязя».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее игрок «Спартака» уехал в НХЛ.