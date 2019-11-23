Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции

Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что срок заключения под стражу составил два месяца.

В отношении Цхадая было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а также получения взятки и растраты в особо крупном размере. В 2012-2013 годах на тот момент ректор УГТУ получил взятку в размере 8,5 млн руб. от гендиректора и акционера одного из юрлиц, выполнявшего по договору с вузом строительные работы.

Уточняется, что он был ректором вуза в период с лета 1997 года по осень 2018 года, а после ухода стал президентом УГТУ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Растратил 17,5 млн рублей: экс-ректор ДВФУ получил 7 лет