Пираты похитили моряков в Экваториальной Гвинее

Семь моряков были похищены пиратами в Экваториальной Гвинее в Центральной Африке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, пираты напали на грузовое судно в среду, 20 ноября, в котором находились 15 человек. Они похитили семь моряков. Все они были из Филиппин, ЮАР, Сербии, Камеруна.

По предварительным данным, россиян среди захваченных нет.

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