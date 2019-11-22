ФСБ задержала 2 главарей и 7 членов «Хизб ут-Тахрир» в трех городах России

В Москве, Татарстане и Тюменской области задержаны два главаря и семь членов террористической организации «Хизб ут- Тахрир», которые создавали закрытые сети сторонников в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что ФСБ в рамках операции взаимодействовала с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии.

«На территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семерых участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), — рассказали в ЦОС.

В ФСБ добавили, что установленными лицами велась работа по формированию в российских регионах сетевых закрытых структур международной террористической организации. Также решались задачи с финансированием незаконной деятельности.

Международная религиозно-политическая организация «Хизб ут- Тахрир» признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.