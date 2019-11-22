Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Одессе

Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы. Об этом сообщает «Думская».

Как стало известно, при приземлении лайнер повредил переднюю стойку шасси.

Согласно поступившей информации, до этого пилоты из-за сильного ветра с первого раза не смогли посадить воздушное судно, в результате чего им пришлось идти на второй круг.

Отмечается, что после посадки самолета, пассажиров экстренно эвакуировали с помощью надувных трапов. Среди них и членов экипажа никто не пострадал.