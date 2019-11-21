СК завел дело на экс-главу МЧС Севастополя по злоупотреблению полномочиями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУМЧС России по городу Севастополю по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК по региону.

По данным следствия, в мае 2016 года мужчина заключил с научно-производственным центром государственный контракт на оснащение специализированного класса подготовки должностных лиц и населения.

Отмечается, что подрядчики не выполнили полностью свои обязательства по договору. При этом экс-глава МЧС все же подписал подложный акт выполненных работ и другие документы.

В результате он лишил ведомства 3,2 млн рублей.

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