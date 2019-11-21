В Приамурье МВД проверит видео, где хромую собаку заставили бежать за машиной

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Полиция в Благовещенске проводит проверку видеозаписи, на которой хромающую собаку выгуливают, привязав к движущейся по оживленной дороге машине. Об этом сообщают на сайте управления МВД по Амурской области.

Уточняется, что 20 ноября в сети появилась кадры данного инцидента. Ролик вызвал множество негативных комментариев в адрес хозяина животного.

В результате, в МВД проводится проверка по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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