В Приамурье МВД проверит видео, где хромую собаку заставили бежать за машиной
Полиция в Благовещенске проводит проверку видеозаписи, на которой хромающую собаку выгуливают, привязав к движущейся по оживленной дороге машине. Об этом сообщают на сайте управления МВД по Амурской области.
Уточняется, что 20 ноября в сети появилась кадры данного инцидента. Ролик вызвал множество негативных комментариев в адрес хозяина животного.
В результате, в МВД проводится проверка по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москвича задержали за избиение чихуахуа, пишут СМИ
— Дело о жестоком убийстве мужем котов жены прекратили из-за примирения супругов
— Возбуждено уголовное дело против выбросившей из окна кота москвички