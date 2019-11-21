МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.

Как сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров, такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным..

«Этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — сообщил Смуров.

При этом не уточняется, будет ли увеличен штат МВД.

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