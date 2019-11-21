Венский суд принял решение об экстрадиции экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение выдать России бывшего чиновника министерства культуры Бориса Мазо, где он был обвинен в хищении бюджетных средств и их легализации, однако решение пока не вступило в силу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В суде уточнили, что данное решение было принято 15 октября, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в Россию назначено на 7 января 2020 года.

Там также отметили, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении российского экс-чиновника, в Кремле будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.

Кроме того, в суде добавили, что продолжается рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию, однако решение по запросу Мадрида пока не принято.

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