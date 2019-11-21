Власти передумали убирать уроки религии из российских школ

Российские власти решили сохранить уроки религии в начальных школах, изменив проект стандартов для образовательных учреждений. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минпросвещения.

В обновленном проекте Федерального образовательного стандарта (ФГОС) для начальных классов числятся шесть дисциплин (а не две, как было до этого), связанных с религиозным образованием. В частности, их упоминают под формулировками: основы православной, буддийской, исламской, иудейской культуры, а также основы религиозных культур народов России или светской этики.

В документе также подчеркивается, что эти предметы для детей будут выбирать родители или их законные представители.

Стоит отметить, что в начале учебного 2019 года министерство показывало проект ФГОС без религиозных дисциплин.

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