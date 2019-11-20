Скворцова рассказала, сколько детей в России нуждаются в трансплантации почек

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в трансплантации почек в России нуждаются 25 детей, передает РИА «Новости».

Скворцова также отметила, что по каждому ребенку ведется работа под ее контролем, и помощь будет оказана всем нуждающимся.

Она уточнила, что все эти дети приглашаются в лицензированные к трансплантации органов у детей центры, и прежде всего в центральный национальный центр имени Шумакова.

По словам министра, пятеро из 25 нуждающихся в трансплантации детей младше трех лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей был уволен Михаил Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко. После чего Совет по правам человека обратился к Скворцовой с просьбой обратить внимание на данную ситуацию.

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