Мэр Пензы после падения машины в кипяток требует оперативности в работе коммунальщиков
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Мэр Пензы Андрей Лузгин после гибели двух людей при падении машины в кипяток заявил о необходимости добиться оперативной реакции коммунальных служб на сообщения о потенциальных авариях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лузгин отметил, что важно выявлять подобные места своевременно, во избежание чрезвычайных происшествий.
Уточняется, что автомобиль с двумя мужчинами провалился под землю из-за обвала грунта и асфальта на парковке.
По данным следствия, автомобиль оказался в яме с кипятком. В результате чего оба мужчин погибли. Возбуждено уголовное дело.
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