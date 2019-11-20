Мэр Пензы после падения машины в кипяток требует оперативности в работе коммунальщиков

Мэр Пензы Андрей Лузгин после гибели двух людей при падении машины в кипяток заявил о необходимости добиться оперативной реакции коммунальных служб на сообщения о потенциальных авариях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лузгин отметил, что важно выявлять подобные места своевременно, во избежание чрезвычайных происшествий.

Уточняется, что автомобиль с двумя мужчинами провалился под землю из-за обвала грунта и асфальта на парковке.

По данным следствия, автомобиль оказался в яме с кипятком. В результате чего оба мужчин погибли. Возбуждено уголовное дело.

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