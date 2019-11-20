Синоптики назвали регионы России с теплой погодой в декабре

В декабре температура воздуха выше нормы будет наблюдаться в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

Он также подтвердил, что в Москве и Подмосковье температура воздуха будет выше нормы, которая обычно наблюдается в декабре.

Москвичей также призвали не ждать снега раньше начала декабря.

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