Синоптики назвали регионы России с теплой погодой в декабре
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В декабре температура воздуха выше нормы будет наблюдаться в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
Он также подтвердил, что в Москве и Подмосковье температура воздуха будет выше нормы, которая обычно наблюдается в декабре.
Москвичей также призвали не ждать снега раньше начала декабря.
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