Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы
close
Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.
В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.
» Такое решение принято региональным минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что и. о. руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских.