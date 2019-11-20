Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.

В региональном минобразования пояснили, что причиной увольнения стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации безопасности в колледже.

» Такое решение принято региональным минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что и. о. руководителя колледжа назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских.