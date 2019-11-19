Пропустившего стрелка охранника колледжа в Благовещенске арестовали

Благовещенский городской суд принял решение об аресте охранника ЧОПа «Сириус-А» Олега Ермолова, который находился на посту, когда в учебное заведение зашел устроивший расстрел студент колледжа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что арест установлен сроком до 14 января 2020 года.

Уточняется, что обвиняемый по части 3 статьи 238 УК РФ за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» уже был судим за особо тяжкое преступление.

В зале суда Ермолов не признал свою вину, заявив, что вызвал службы МЧС. Кроме того, он добавил, что не имел удостоверения на осуществление охранной деятельности.

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